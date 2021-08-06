Минтруд предлагает ужесточить требования к компаниям, предоставляющим услуги по охране труда в России в режиме аутсорсинга, — проект постановления правительства об этом был вчера размещен на портале regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант» . Сейчас, как указывает министерство в пояснительной записке, процедура аккредитации является уведомительной, и власти должны «принять на веру сведения, изложенные в заявлении».

Отмечается, что таким образом в реестр компаний могут попасть те, кто на самом деле не имеет ни квалифицированного персонала, ни материально-технической базы для оказания услуг по охране труда. В то же время новая редакция 10-го раздела Трудового кодекса, созданная министерством, требует более высокого уровня обеспечения безопасности труда — добиться этого ведомство и предлагает, в частности, пересмотром требований к аккредитации.

По новой версии требований, для получения аккредитации компаниям нужно будет соответствовать ряду параметров. Предоставление услуг по охране труда должно быть их основным видом деятельности, у них должен иметься офис и сайт. В их штате должно быть не менее трех человек на условиях полной занятости, обладающих профильных образованием, а также прошедших проверку знаний на Едином портале проверки знаний по охране труда Минтруда (раз в три года). Также у них должно быть не менее трех лет опыта практической работы в области охраны труда в должности руководителя соответствующей службы. Новые требования к аккредитации вступят в силу с 1 марта 2022 года; для компаний, уже состоящих в реестре аккредитованных, предложен переходный период до 1 сентября 2022 года.

Глава компании EcoStandard group, предоставляющей услуги в области охраны труда, Николай Кривозерцев отметил, что введение новых требований к компаниям, претендующим на аккредитацию, — важный шаг к упорядочиванию рынка таких услуг, и вряд ли их внедрение заставит уйти с рынка действительно профессиональных игроков. «Этот рынок начал активно развиваться по мере роста популярности аутсорсинга — сейчас его объем составляет не менее 10 млрд рублей в год. В основном услуги по охране труда необходимы среднему бизнесу, специализирующемуся на логистике, торговле и сельском хозяйстве. Крупные компании, особенно если их рабочие места могут быть отнесены к категории вредных и опасных, предпочитают содержать собственную службу по охране труда», — пояснил он.

Сейчас зачастую услуги в сфере охраны труда представляют ООО, где один человек выполняет функции и директора, и бухгалтера, и специалиста по безопасности, что приводит к формальному подходу, рассказал гендиректор Центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. «Требования к аккредитации могли бы быть еще жестче — например, нынешняя редакция ТК оставляет возможность оказывать услуги по охране труда в рамках гражданско-правовых договоров, а также не предусматривает никакой ответственности для недобросовестных поставщиков. Необходимо сделать следующий шаг и ввести для них страхование профессиональной ответственности», — считает он.

В то же время, как отмечает член комитета рынка труда и социального партнерства РСПП Валерий Корж, новые требования Минтруда могут создать на рынке этих услуг дефицит специалистов. «Наличие у компании офиса или постоянного штата не на совместительстве не гарантирует высокое качество ее услуг, но такие требования однозначно заставят компании, по сути, конкурировать за сотрудников с отделами по охране труда на крупных предприятиях и повысят стоимость их услуг», — заключил он.