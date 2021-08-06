Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут «Ведомости» со ссылкой на свод инициатив, подлинность которого подтвердила участница совещания – член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева.

Нефтяники предлагают создать две новые группы месторождений в периметре режима НДД в дополнение к пяти существующим (они отличаются степенью выработанности, обводненности и другими характеристиками, от которых зависит уровень налоговой нагрузки): одну для участков с объемом начальных запасов нефти менее 65 млн тонн и степенью выработанности менее 1%, другую для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми; для обеих групп предлагается обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, одна из составных частей режима) на весь срок применения НДД.

Кроме создания новых категорий бизнес считает целесообразным расширить режим НДД на отдельные участки второй, третьей и четвертой групп, также предлагается ввести систему налоговых вычетов: разрешить сокращать платеж по НДПИ на сумму расходов на геологоразведочные работы, учитывать больше затрат на геологоразведку при расчете налога на прибыль или непосредственно НДД, указано в документе.

По словам представителя Минфина, ведомство прорабатывает включение отдельных месторождений в уже существующие группы НДД, но создание новых групп не планируется, при этом конкретные предложения будут готовы осенью, а детали пока не определены; рабочая группа – консультативный орган, и говорить о конкретных решениях и изменениях законодательства пока рано, подчеркнул он.

Минэнерго еще не получило протокол заседания рабочей группы, сообщил представитель министерства, добавив, что ведомство поддерживает необходимость создания условий для добычи запасов, извлекать которые в текущих условиях нерентабельно; эксперты считают предложения бизнеса соответствующими стратегии перехода от системы разнообразных льгот для недропользователей к более универсальной модели НДД.