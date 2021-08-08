Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Банк «Открытие» обновил программу лояльности «Макс» по кредитным и дебетовым картам. Теперь начисляется 1% за все покупки, а также дополнительно 1% за каждую покупку, оплаченную в магазине или онлайн с помощью телефона или смарт-устройств, еще 0,5% начисляется при наличии статуса «Плюс». Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. бонусов в месяц (5 тыс. при наличии статуса «Плюс»).

Банк «Союз» в августе будет начислять баллы в категории «книги и сувениры»: по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс.

Банк «Санкт-Петербург» скорректировал программу лояльности по карте «Visa Cash Back». Теперь кэшбэк начисляется в размере 7% в категории «рестораны и кафе», 3% в категории «АЗС» и 1% от покупок в других категориях торговых точек. Максимальная сумма возврата — 2,5 тыс. рублей в месяц.

ВУЗ-Банк в период до 31 октября 2021 года начисляет по картам «Максимум» и «Максимум Gold» 10% за покупки в категориях «цветочные магазины», «магазины косметики», «магазины игрушек», «канцтовары и книгопечатные издания» и 1% за другие покупки.

Банк «Солидарность» по «Карте Дустона» с 1 августа по 30 сентября 2021 года начислит 15% в категориях «супермаркеты», «продовольственные магазины», «бытовое оборудование», «фотостудии» (минимум 100 рублей в месяц, максимум 3 тыс. рублей в месяц).

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus». Теперь будет начисляться 5,3% (вместо 4,5%) на сумму от 10 тыс. рублей.

БКС Банк по дебетовой карте в рамках пакета услуг «Ультра» повысил процент на остаток средств до 4,6% годовых (с 4,3%).

Банк Казани увеличил процент на остаток по карте «Пенсионная» до 4,5% годовых (ранее было 3,5% годовых).

Клиенты Эс-Би-Ай Банка могут получать повышенный кэшбэк до 15% за покупку продуктов повседневного спроса в любых розничных магазинах. Для этого достаточно отсканировать чек в мобильном приложении «Свой круг» и расплачиваться за покупки картой Эс-Би-Ай Банка. Кэшбэк начисляется в виде рублей, которыми можно оплачивать покупки частично или целиком. Кроме того, банк вместе с департаментом транспорта Москвы и Московским метрополитеном выпустил новый брелок для бесконтактной оплаты, дополнив его функционал проездной картой «Тройка». Пользуясь брелоком как банковской картой, обладатели пакета «Свой круг» также получают доступ к семейной программе лояльности, в которой на выбор даются 24 категории товаров и услуг c повышенным кэшбэком из различных сфер, а также специальные предложения от партнеров банка.

СКБ-Банк в преддверии нового учебного года запустил акции для держателей карты «Универсальная» и кредитной карты «ДА!». Акции «Снова школа» по кредитной карте «ДА!» и «К школе готов» по «Универсальной» карте продлятся по 31 августа. При совершении покупок к новому учебному году в торгово-сервисных предприятиях будут начисляться дополнительные баллы. За каждую оплату товаров по кредитной карте «ДА!» в торгово-сервисных предприятиях с МСС-кодами, участвующими в акции, на бонусный счет клиента СКБ-Банка поступит 10% баллами от суммы покупки. По «Универсальной» карте, вне зависимости от выбранной категории повышенного начисления баллов, за покупку товаров в торгово-сервисных предприятиях с МСС-кодами, участвующими в акции, на сумму 10 тыс. рублей и более будет начислено 555 бонусных баллов.

Московский Кредитный Банк повысил до 7% годовых ставку для начисления на остаток по карточным счетам клиентов с индивидуальными зарплатными зачислениями. Для получения повышенного процента на остаток необходимо до 31 октября 2021 года обеспечить первое зачисление заработной платы на сумму от 5 тыс. рублей на карту МКБ. В течение первых шести месяцев при зачислении заработной платы будет начисляться 7% на остаток. Участвовать в акции могут как новые, так и действующие клиенты банка. Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца, в котором были выполнены условия акции. Максимальная сумма для начисления процентов в рамках акции — 300 тыс. рублей в месяц. Акция действует до 31 марта 2022 года.

Клиенты Росбанка — держатели карт «Мир» получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay. Оплату товаров и услуг через Apple Pay могут осуществлять владельцы смартфонов iPhone или смарт-часов Apple Watch. С помощью Apple Pay пользователи в том числе могут совершать покупки на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

ВТБ предлагает оформить назначение пенсии в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» владельцам гаджетов на платформе Android и iOS. Подача заявления займет несколько минут и не потребует явки в офис Пенсионного фонда России или в отделение банка. ВТБ направляет это заявление в онлайн-режиме в Пенсионный фонд РФ. После решения ведомства необходимо выбрать счет для получения пенсии через сервис «Получение пенсии на карту ВТБ».