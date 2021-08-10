Пользователи мобильного приложения Банки.ру теперь могут установить на свой смартфон виджет курсов валют. Больше не нужно искать информацию на сайте — все актуальные данные доступны на экране мобильного телефона.



Как это работает?

Необходимо «кликнуть» на «Добавить виджет валют себе на смартфон» на главной странице мобильного приложения Банки.ру (версия 11.0.0). Далее следует изучить инструкцию по установке виджета. Следующий этап — установка виджета на смартфон, это займет всего 10 секунд. Теперь на рабочем столе смартфона всегда отображается актуальный курс валют.

Если необходима более детальная информация о курсе ЦБ РФ или Московской биржи, то она всегда доступна непосредственно в мобильном приложении Банки.ру.

Напомним, с помощью приложения Банки.ру теперь можно легко, быстро и бесплатно подобрать самый выгодный финансовый продукт и оставить заявку для отправки напрямую в банк, микрофинансовую, страховую или инвестиционную компанию. Приложение отличается от сайта упрощенным механизмом авторизации пользователя, возможностью быстрого подбора продукта по ранее сохраненным данным и наличием push-уведомлений, которые подскажут, когда изменится статус по заявке, появится более выгодное предложение или выйдет важная новость.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play и AppGallery.