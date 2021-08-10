Пользователи мобильного приложения Банки.ру теперь могут установить на свой смартфон виджет курсов валют. Больше не нужно искать информацию на сайте — все актуальные данные доступны на экране мобильного телефона.
Как это работает?
- Необходимо «кликнуть» на «Добавить виджет валют себе на смартфон» на главной странице мобильного приложения Банки.ру (версия 11.0.0).
- Далее следует изучить инструкцию по установке виджета.
- Следующий этап — установка виджета на смартфон, это займет всего 10 секунд.
- Теперь на рабочем столе смартфона всегда отображается актуальный курс валют.
Если необходима более детальная информация о курсе ЦБ РФ или Московской биржи, то она всегда доступна непосредственно в мобильном приложении Банки.ру.
Напомним, с помощью приложения Банки.ру теперь можно легко, быстро и бесплатно подобрать самый выгодный финансовый продукт и оставить заявку для отправки напрямую в банк, микрофинансовую, страховую или инвестиционную компанию. Приложение отличается от сайта упрощенным механизмом авторизации пользователя, возможностью быстрого подбора продукта по ранее сохраненным данным и наличием push-уведомлений, которые подскажут, когда изменится статус по заявке, появится более выгодное предложение или выйдет важная новость.
Скачать приложение можно в App Store, Google Play и AppGallery.