Объем международных резервов РФ на 1 августа составил 601,003 млрд долларов против 591,745 млрд на 1 июля 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за июль показатель увеличился на 9,258 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Положительная динамика наблюдалась в июле практически по всем составляющим ЗВР. Так, валютные резервы увеличились с 461,306 млрд долларов на 1 июля до 466,129 млрд на 1 августа, в том числе резервы в иностранной валюте — с 449,027 млрд до 453,838 млрд, резервы в СДР — с 7,038 млрд до 7,05 млрд долларов, при этом резервная позиция в МВФ на 1 августа по сравнению с 1 июля осталась неизменной — 5,241 млрд долларов. Стоимостный объем монетарного золота увеличился со 130,44 млрд до 134,874 млрд долларов.

С начала 2021 года международные резервы РФ увеличились на 5,229 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).

Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.