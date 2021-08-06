Российские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам основной торговой сессии 6 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,74% и составил 3 805,36 пункта. Индекс РТС упал на 1,24% до отметки 1 632,87 пункта.

Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции СберБанка, которые подорожали на 1,32%, и привилегированные акции СберБанка, цена которых выросла на 0,74%. Акции ВТБ подорожали на 0,64%.

Падение зафиксировано в акциях Petropavlovsk (минус 3,25%), НЛМК (минус 2,33%), «Полюса» (минус 2,13%), Polymetal (минус 1,94%).

«Оптимизм мировых фондовых и сырьевых бирж в пятницу, несмотря на воодушевляющие данные американского рынка труда, не в полной мере получил продолжение, что отчасти можно объяснить фиксацией прибыли вслед за достижением рекордных максимумов. На российских площадках также проходила коррекция по ряду эмитентов, что, наряду с тенденцией укрепления доллара, усугубляло снижение», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с динамикой рубля. Тем не менее оба индекса завершают неделю выше поддержек 3 800 и 1 620 пунктов, до преодоления которых можно говорить о неплохой вероятности развития роста к 3 885 и 1 665 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 770—3 870 пунктов», — отмечает эксперт.