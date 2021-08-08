СберБанк за первое полугодие 2021 года сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв 130 отделений. Об этом в воскресенье пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

Для сравнения: за аналогичный период 2020 года число точек обслуживания уменьшилось лишь на 22, а за первые шесть месяцев 2019-го оно и вовсе выросло на 63. Общее количество дополнительных отделений кредитных организаций в 2021 году тоже снизилось до 19,2 тыс., однако скорость изменения этого показателя была такой же, как в 2020-м (примерно на 300 отделений).



«Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только к платежным, но и к услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других», — заявили изданию в регуляторе.

Сокращение числа банковских отделений отражает тенденцию по системе в целом, констатировал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: игроки оптимизируют затраты, развивают удаленные каналы продаж и цифровизацию бизнеса, что стало особенно актуально в пандемию, которая оказалась катализатором этих процессов. Кроме того, добавил эксперт, банки также могли сокращать неэффективные отделения, клиенты которых генерировали недостаточную для них прибыль, то есть это могло быть частью оптимизации бизнеса. По его ожиданиям, тенденция к ускорению закрытия офисов сохранится в среднесрочной перспективе.

В то же время в ЦБ считают важным сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных территориях, а также для потребителей, которые в силу различных причин не могут или не готовы воспользоваться иной, дистанционной формой взаимодействия с финансовыми организациями. Банки принимают участие в эксперименте регулятора по развитию «облегченных» форматов присутствия — стационарных и нестационарных точек обслуживания с банковскими платежными агентами, партнерами и работниками кредитных организаций.