Страховое возмещение на общую сумму 10,5 млрд рублей в июле 2021 года получили от Агентства по страхованию вкладов 22 тыс. вкладчиков. Как сообщило АСВ, в том числе выплаты на сумму 300 млн рублей получили 900 юридических лиц.

В АСВ напомнили, что в июле 2021 года страховой случай наступил в отношении Руна-Банка в связи с отзывом у него Банком России лицензии на осуществление банковских операций.

Всего с начала года страховое возмещение от АСВ получили 85 тыс. обратившихся вкладчиков в совокупном размере 39 млрд рублей, в том числе 6,6 тыс. юридических лиц — 2,4 млрд рублей.

Электронным сервисом АСВ на Едином портале государственных и муниципальных услуг для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам в июле 2021 года воспользовались около 800 вкладчиков, а с начала года — более 9 тыс. вкладчиков 230 банков.