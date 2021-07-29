СберБанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Руна-Банка. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты начнутся 2 августа 2021 года. По оценкам АСВ, 96% вкладчиков Руна-Банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов. На основе данных отчетности банка на 1 июля 2021 года агентство предварительно оценило размер своей страховой ответственности в 813 млн рублей.

СберБанк будет осуществлять выплаты в течение не менее чем одного года. В сообщении АСВ указано, что вкладчики Руна-Банка, которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

В АСВ сообщили, что официальная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков будет размещена 30 июля 2021 года на сайте агентства и 2 августа 2021 года — в газете «Московский комсомолец».

Лицензию на осуществление банковских операций у Руна-Банка ЦБ отозвал 23 июля. Основанием, как сообщил Центробанк, стало то, что Руна-Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Руна-Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).

