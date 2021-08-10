Властям стоит рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Известия» со ссылкой на письма организации председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

РСПП рассмотрел доклады ЦБ, посвященные регулированию экосистем, и сформировал несколько предложений, следует из писем вице-президента организации Александра Мурычева. В первую очередь представители бизнес-объединения выступили за поэтапное и пропорциональное введение государственного контроля в этой сфере: такой подход позволит не допустить чрезмерного регулирования, которое затормозило бы естественную эволюцию российских платформ. Кроме того, эксперты союза указали на необходимость сформировать однозначное и четкое определение экосистемы, а также ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование.

Также стоит обратить внимание и на вопрос ценообразования, сказано в письмах. Традиционный подход к определению стоимости услуг неприменим к экосистемам, поскольку он в большинстве случаев ведет к нарушению антимонопольного законодательства в части определения монопольно низкой и монопольно высокой цены. В целом регулирование должно не допускать монополизации рынка и создавать комфортные условия для постепенного перехода экосистем к открытому типу, уверены в союзе. Однако, считают в РСПП, такие правила рынок способен сформировать самостоятельно — методом саморегулирования. Властям необходимо проработать вопрос внедрения подобной практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве ФАС, считают в организации. Кроме того, необходим независимый арбитраж, который будет рассматривать случаи нарушения таких правил и принимать решение по их исполнению, сказано в письме.

«Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным к российским фирмам», — заявил Мурычев.

В РСПП полагают, что мягкое регулирование — это не единственная возможная мера поддержки отечественных платформ. Большой помощью могли бы стать и налоговые льготы, но какие именно, еще предстоит определить. Однако определенные пожелания на рынке уже есть. Например, источник в одной из экосистем, специализирующихся на интернет-торговле, заявил, что для них оптимальной была бы отмена НДС для поставщиков товаров для маркетплейсов. Кроме того, в союзе затронули вопрос цифровой идентификации пользователей платформ. По мнению организации, необходимо сформировать доверенную как для государства, так и для рынка систему распознавания клиентов экосистем на основе коммерческих решений. Это позволит снять доминирование государственных систем идентификации, а также не позволит иностранным платформам, применяющим собственные решения, доминировать на рынке за счет необоснованных конкурентных преимуществ, полагают в союзе.

В ФАС заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. Одновременно с этим организация активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства цифровыми платформами и экосистемами: уже приняты решения в отношении Google, Apple, Booking, Headhunter, Microsoft, напомнили в ведомстве.