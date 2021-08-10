Вице-премьер Александр Новак не исключил введения запрета на экспорт нефтепродуктов в случае ухудшения положения на рынке топлива. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, экспертами и аналитиками отрасли. На совещании обсуждались ситуация на внутреннем рынке топлива и возможные меры по сохранению его баланса.

«Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации», — подчеркнул вице-премьер.

В правительстве выразили надежду, что ситуация с ценами нормализуется. «Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже», — заявил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что Россия не планирует вводить запрет на экспорт топлива, в первую очередь бензина, как на этом настаивало Минэнерго.



Напомним, в конце июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума, превысив отметку в 60 тыс. рублей за тонну. После этого Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке запретить экспорт бензина. Глава Минэнерго Николай Шульгинов предупреждал, что, если биржевые цены на бензин сохранятся на рекордном уровне, запрет может быть введен минимум на три месяца.