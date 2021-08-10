«Ингосстрах» в течение 2021—2022 годов намерен провести ребрендинг, приуроченный к юбилею компании — 75 лет на страховом рынке России. Как заявил генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин во вторник на пресс-конференции, выбор бренда, формы и концепции — это непростая задача.

«Компании меняют концепции нечасто, в основном тогда, когда нужно соответствовать рынку и в новое время нужно переходить к новым посылам», — сказал он.

Компания избрала новый слоган: «Просто будь уверенным». Как поясняется, он выражает, с одной стороны, технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой — безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств.

«Мы идем к тому, чтобы клиент получал услуги мультиканально, простыми и доступными способами», — пояснил Ларкин.

Кроме того, «Ингосстрах» обновил визуальную концепцию. Основным элементом новой бренд-концепции станет луч света как образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления. Как отметила руководитель бренд-маркетинга и коммуникаций компании Юлия Глухова, эмоциональности бренду добавят яркие иллюстрации, они же выделят компанию среди других участников рынка.



До конца текущего года компания полностью обновит свою айдентику, чтобы максимально соответствовать новой бренд-платформе. Всего в 2021 году планируется провести ребрендинг 165 офисов продаж, в будущем году — еще 350 офисов.