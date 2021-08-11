В Самарской области появились аферисты, которые приходят в дома людей под видом медицинских работников и делают им поддельные прививки от коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на данные регионального управления МВД. Отвлекая хозяев заполнением анкет или усыпляя препаратами, мошенники обкрадывают их квартиры.

По данным ведомства, мошенники создают фейковые сайты о платной вакцинации либо рассылают на страницы в социальных сетях информацию о возможности сделать прививку, не выходя из дома. Также они могут звонить на телефон и представляться менеджерами медицинских компаний. «Если человек клюет на удочку мошенников, к нему приезжают «медработники» и делают прививку неизвестным веществом. Далее события могут развиваться по-разному: жертва впадет в глубокий сон или отвлечется, заполняя анкету. Ценные вещи, находящиеся в квартире, окажутся в полном распоряжении «гостей». Итог один: ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценностей», — отметили в МВД.

Юрист Европейской юридической службы Константин Пантелеев рассказал, что схема с прививками, распространившаяся в Самарской области, впервые появилась в мае в Москве. Затем липовые врачи переместились в регионы. «Можно только предполагать, как родилась идея с подобным видом мошенничества, возможно, это связано с тем, что в апреле в столице были созданы медицинские бригады для вакцинирования малоподвижных граждан. Но такие бригады всегда заранее согласовывают время и дату вакцинирования, при этом все медработники оснащены средствами индивидуальной защиты и имеют специальный термоконтейнер для хранения вакцины. А самое главное отличие — процедура является бесплатной», — пояснил он.

Для того чтобы защитить себя от псевдомедицинских бригад, эксперт призывает убедиться, что перед вами настоящие сотрудники больницы, позвонив в учреждение. В противном случае можно потерять не только деньги, но и получить серьезные проблемы со здоровьем.

Адвокат Николай Зырянов также подтвердил опасность схемы с введением жертве «прививки». «Любые инъекции — это медицинские манипуляции, которые должны осуществляться квалифицированными сотрудниками. В лучшем случае укол может делаться для отвлечения внимания жертвы. Однако если в шприце будет находиться какой-либо препарат, здоровью человека может быть нанесен вред», — уточнил он.

Кроме того, для обмана напуганных пандемией граждан аферисты активно используют и другие схемы. Одна из распространенных — продажа товаров, якобы защищающих от коронавируса. «Мошенники создают сайты либо рассылают пользователям сообщения с рекламой несуществующих товаров и услуг. Например, это может быть «уникальный очиститель воздуха», который обеззараживает квартиру и нейтрализует возбудителя COVID-2019. Также могут предложить «супермаски», отпугивающие вирус, лекарства и многое другое. Эксперты предупреждают, что результативность воздействия таких товаров на вирус не доказана, купив его, вы останетесь без денег и можете не получить ожидаемого эффекта», — рассказали в самарском главке МВД, добавив, что бывали случаи, когда злоумышленники уговаривали граждан провести «обряд очищения» квартиры от коронавируса, а в итоге совершали кражи.