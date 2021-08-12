После выпуска требований к страхованию жизни Банк России занялся ужесточением продаж в остальных видах страхования, пишет «Коммерсант» . Согласно новому проекту указания Центробанка, сначала все личные виды страхования (выезжающих за рубеж, от несчастного случая, коронавирусной инфекции, добровольного медстрахования (ДМС), а затем и оставшиеся полисы компании смогут продавать только со специальной памяткой для клиента, где будут описаны все риски и случаи отказа в выплате.

Отмечается, что с 1 апреля 2022 года все виды полисов по личному страхованию, а с 1 октября 2022 года и все остальные добровольные полисы страховщики обязаны будут продавать, сопровождая памяткой в виде таблицы объемом не больше двух печатных страниц формата А4. В документе должны быть изложены сведения по десяти пунктам: от данных страховщика и территории страхования до перечня из не менее пяти примеров страховых случаев, пяти оснований отказа в выплате (на основе данных компании по отказам за последний год), сроков по решению о выплате и ее перечисления.

«Информация об условиях добровольного страхования доводится до получателей страховых услуг в наглядной и доступной форме», — пишет Центробанк в проекте своего указания, уточняя, что если информация об условиях добровольного страхования содержит специальные термины, то «получателю страховых услуг должно быть разъяснено значение указанных терминов».

К личным видам относятся страхование от несчастных случаев (НС) и болезней, ДМС, страхование выезжающих за рубеж. Разработанные в разгар пандемии в 2020 году полисы страхования от COVID-19 относятся к личным видам и «упаковываются» либо в продукт НС (когда клиент получает денежную сумму в случае заболевания), или в ДМС (медпомощь, дополнительную к ОМС). Весной регулятор уже выпускал рекомендации рынка по корректным продажам таких страховок. Недоумение ЦБ тогда вызывал колоссальный разрыв между сборами и выплатами по таким продуктам: 2,6 млрд рублей сборов и лишь 426 млн рублей возмещений. По существу, предложенная регулятором «наглядность» также призвана сократить продажи ненужных клиентам страховок, выплаты компаний по которым минимальны.

Страховщики считают, что указание ЦБ может ссорить их с клиентами. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, в проекте содержится ряд формулировок, которые, по мнению ВСС, могут стать причиной споров и недостаточного понимания со стороны потребителей страховых услуг. «Согласно проекту указания, страхователь может потребовать расторжения договора, сославшись на кажущиеся ему нарушения требований указания. Например, он может счесть информирование недостаточно наглядным или недостаточно доступным (требования о наглядности и доступности информирования также содержатся в проекте указания)», — отметил он.

Союз, в свою очередь, самостоятельно разрабатывает и вводит так называемые ключевые информационные документы (КИД) для продаж — свои памятки клиентам. С 31 марта уже введены КИД по видам, на которые ЦБ фиксирует наибольшее количество жалоб: ВЗР, страхование банковских карт, смартфонов и планшетов. С 1 октября будет введен союзом обязательный КИД для страховок от ковида. Как следует из этого документа, такие полисы не покрывают диагностику COVID-19, бессимптомное течение болезни, контакты с инфицированными и применение в отношении застрахованного мер карантина — самоизоляции, обсервации или «иных превентивных мер официальных властей». КИД по ковидным страховкам от ВСС занимает три страницы мелким шрифтом, что не укладывается в требование ЦБ о размере документа.