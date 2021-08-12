Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их в качестве соответчиков по иску Банка непрофильных активов «Траст» и банка «Открытие» к семье основателя O1 Group Бориса Минца в Высоком суде Лондона. Об этом говорится в релизе БНА, поступившем в Банки.ру в четверг, 12 августа.



«Таким образом апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции Высокого суда Лондона, что Англия является наиболее подходящей юрисдикцией для рассмотрения иска о взыскании убытков в связи с замещающими сделками с облигациями «О1 Груп Финанс» в том числе и в отношении трех новых соответчиков», — подчеркнули в «Трасте».

В июле 2020 года Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заявили о необходимости привлечения бывших топ-менеджеров «Траста» Вадима Беляева и Евгения Данкевича, а также экс-президента Бинбанка, бывшего владельца Рост Банка Микаила Шишханова в качестве соответчиков по иску к членам семьи Минц в Высоком суде Лондона. В августе 2020 года Высокий суд Лондона удовлетворил это заявление.

Указанные лица пытались оспорить данное решение, их жалобы были рассмотрены 8 и 9 марта 2021 года и отклонены.

«Апелляционный суд Англии подтвердил ранее вынесенное решение первой инстанции, посчитав его справедливым. Мы удовлетворены вынесенным решением, так как привлечение указанных ответчиков важно для всестороннего рассмотрения дела с учетом позиции лиц, которые также участвовали в спорных сделках», — прокомментировали решение суда в БНА.

В России Борис Минц и его сыновья проходят по уголовному делу о растрате средств банка «Открытие». Все трое заочно арестованы; Минц уехал из России в мае 2018 года, после чего стало известно, что Следственный комитет проводит проверку сделок «О1 Груп Финанс» и банка «Открытие» незадолго до санации последнего в августе 2017 года. Позднее эти трансакции легли в основу возбужденного в 2018 году уголовного дела. По версии следствия, банк «Открытие» выкупил заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» на сумму более 34 млрд рублей, после чего группа Минца погасила на вырученные средства кредиты, взятые в банке. «Открытие» в результате осталось с неликвидными бумагами и лишилось залогов, которые были предоставлены по погашенным кредитам.

Банки «Открытие» и «Траст», которые теперь принадлежат ЦБ, в 2019 году подали иск в Высокий суд Лондона к Борису Минцу и его сыновьям о мошенничестве на сотни миллионов долларов, в 2020 году список ответчиков расширился за счет экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. В основу иска легли сделки «О1 Груп Финанс» и «Открытия» и Рост Банка, которые приобретали облигации компании. Семья Минц считает, что обвинения, выдвинутые против них в России, «необоснованны и несостоятельны».

Беляев и Данкевич являются также ответчиками по иску ЦБ в интересах банка «Открытие» о взыскании более 289,5 млрд рублей убытков с бывших контролирующих лиц «Открытия». Суды ряда инстанций уже взыскали эту сумму солидарно с них и еще трех ответчиков — экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева.