Профицит ликвидности банковского сектора РФ на начало августа составил 1,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,3 трлн рублей. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Структурный профицит ликвидности в среднем за июльский период усреднения составил 1,4 трлн рублей, как и за июньский. «На начало августа профицит ликвидности увеличился относительно начала июля на 0,3 трлн рублей и составил 1,7 трлн рублей», — указано в материале.

Регулятор уточняет, что «в июле операции по счетам бюджета оказали близкое к нейтральному влияние на ликвидность банковского сектора. При этом на начало августа профицит увеличился из-за снижения остатков средств на корсчетах банков и соответствующего увеличения депозитов».

Рост объема наличных денег в обращении в июле привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 0,2 трлн рублей и был несколько больше среднего значения за аналогичные периоды прошлых лет, указано также в обзоре.

В ЦБ констатируют, что ситуация с валютной ликвидностью остается благоприятной.



Как уже сообщал Банк России ранее в августе в докладе о денежно-кредитной политике, прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года был снижен на 0,1 трлн рублей, до 0,8—1,4 трлн, в связи с учетом фактических данных о движении средств в рамках мер финансового оздоровления банковского сектора.