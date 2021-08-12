Профицит ликвидности банковского сектора РФ на начало августа составил 1,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,3 трлн рублей. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Структурный профицит ликвидности в среднем за июльский период усреднения составил 1,4 трлн рублей, как и за июньский. «На начало августа профицит ликвидности увеличился относительно начала июля на 0,3 трлн рублей и составил 1,7 трлн рублей», — указано в материале.

Регулятор уточняет, что «в июле операции по счетам бюджета оказали близкое к нейтральному влияние на ликвидность банковского сектора. При этом на начало августа профицит увеличился из-за снижения остатков средств на корсчетах банков и соответствующего увеличения депозитов».

Рост объема наличных денег в обращении в июле привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 0,2 трлн рублей и был несколько больше среднего значения за аналогичные периоды прошлых лет, указано также в обзоре.

В ЦБ констатируют, что ситуация с валютной ликвидностью остается благоприятной.

Как уже сообщал Банк России ранее в августе в докладе о денежно-кредитной политике, прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года был снижен на 0,1 трлн рублей, до 0,8—1,4 трлн, в связи с учетом фактических данных о движении средств в рамках мер финансового оздоровления банковского сектора.

ЦБ понизил прогноз по структурному профициту банковской ликвидности на конец года

Банк России снизил прогноз по структурному профициту ликвидности банковского сектора на конец 2021 года на 0,1 трлн рублей, свидетельствуют данные, представленные в опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике.