Власти Москвы эффективно управляют бюджетом города, а потому все его средства будут израсходованы до конца года, заявил РБК заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя подсчеты экспертов S&P, согласно которым столица до конца года может полностью израсходовать 440 млрд рублей собственных резервов.

«Как правильно подсчитали эксперты S&P, все средства бюджета Москвы будут израсходованы до конца года — у нас нет подушки безопасности. Средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями», — заявил Ефимов.

Согласно оценке S&P, по состоянию на 1 июля Москва накопила около 940 млрд рублей резервов, в которые входят собственные средства бюджета столицы (их около 440 млрд рублей) и средства городских бюджетных учреждений (около 500 млрд рублей). «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — писало агентство.

S&P оценило денежную подушку Москвы По состоянию на 1 июля 2021 года у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов, оценило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в обзоре за 6 августа. В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.



«Средства на счетах учреждений не могут являться подушкой безопасности бюджета города Москвы, так как эти средства полностью находятся «под обязательствами»: из них учреждения выплачивают заработную плату, осуществляют платежи по уже заключенным контрактам», — пояснил вице-мэр Москвы, указав, что бюджетные учреждения получают средства на содержание не на год вперед, а траншами — на ближайшие полтора-два месяца.

В 2021 году ситуация с бюджетом складывается более благоприятно, чем в 2020-м, считает Ефимов, однако власти Москвы решили выйти на рынок заимствований, чтобы не сокращать темпы реализации городской инвестпрограммы, а низкие ставки в период размещения позволили выпустить облигации на выгодных условиях.

Москва вернулась на долговой рынок после почти восьмилетнего перерыва и заняла в этом году уже 115 млрд рублей (в том числе 70 млрд — через «зеленые» облигации). S&P ожидает, что в 2021—2022 годах столица будет ежегодно привлекать по 200 млрд рублей валовых заимствований.

«Москва эффективно и прагматично управляет своим бюджетом, но сегодня речь идет не о создании подушки ликвидности, а об эффективном использовании средств и своевременном их направлении на развитие города», — заключил вице-мэр.



В 2021 году законом о бюджете Москвы утверждены общие расходы на сумму 3,15 трлн рублей, но кассовый план на 10 августа уже больше — 3,46 трлн, следует из открытого бюджета столицы. На текущие расходы без учета капиталовложений, по оценкам S&P, придется 2,35 трлн рублей.