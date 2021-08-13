Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в июле 2021 года составило 2,32 млн. единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в июле текущего года количество выданных микрозаймов немного увеличилось — на 0,7% (в июне 2021 года — 2,30 млн единиц). Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ .

Наибольшее количество займов «до зарплаты» в регионах РФ в июне 2021 года было выдано в Москве (116,8 тыс. ед.), Московской области (105 тыс. ед.), Свердловской области (83,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (74,9 тыс. ед.).

Небольшой рост выдачи микрозаймов в июле по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Москва (+3,4%) и Санкт-Петербург (+2,8%), а также Челябинская (+2,3%), Омская (+2,3%) и Московская (+2,2%) области.

В свою очередь в ряде регионов из топ-30, напротив, было зафиксировано снижение выдачи займов «до зарплаты», в том числе в Алтайском крае (-3,4%), Архангельской (-2%) и Белгородской (-1,5%) областях, а также Приморском крае (-1,4%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, последние пять месяцев количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,2—2,3 млн штук в месяц. «Таким образом, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов. При этом уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — отметил он.

Викулин добавил, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. «Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок. Увеличение выдачи микрозаймов по сравнению с 2019—2020 годами также объясняется переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних», — заключил он.