Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в июле 2021 года составило 2,32 млн. единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в июле текущего года количество выданных микрозаймов немного увеличилось — на 0,7% (в июне 2021 года — 2,30 млн единиц). Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество займов «до зарплаты» в регионах РФ в июне 2021 года было выдано в Москве (116,8 тыс. ед.), Московской области (105 тыс. ед.), Свердловской области (83,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (74,9 тыс. ед.).

Небольшой рост выдачи микрозаймов в июле по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Москва (+3,4%) и Санкт-Петербург (+2,8%), а также Челябинская (+2,3%), Омская (+2,3%) и Московская (+2,2%) области.

В свою очередь в ряде регионов из топ-30, напротив, было зафиксировано снижение выдачи займов «до зарплаты», в том числе в Алтайском крае (-3,4%), Архангельской (-2%) и Белгородской (-1,5%) областях, а также Приморском крае (-1,4%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, последние пять месяцев количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,2—2,3 млн штук в месяц. «Таким образом, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов. При этом уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — отметил он.

Викулин добавил, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. «Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок. Увеличение выдачи микрозаймов по сравнению с 2019—2020 годами также объясняется переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних», — заключил он.

ЦБ планирует продлить послабления для МФО по выдаче займов до 50 тыс. рублей

Банк России планирует продлить послабления для российских микрофинансовых организаций (МФО) по выдаче микрозаймов до 50 тыс. рублей или потребительских займов на покупку автомобиля под залог транспортного средства, говорится в проекте указания Банка России.