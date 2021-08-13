Клиенты СберБанка получили возможность осуществлять постоплату за проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или в личном кабинете на сайте «Сбера», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Как указано в релизе, чтобы воспользоваться услугой с помощью мобильного приложения, необходимо в разделе «Платежи» ввести в поисковой строке «ЦКАД» и выбрать услугу «Оплата задолженности по ЦКАД». Далее нужно выбрать из списка страну регистрации транспортного средства, указать государственный регистрационный номер автомобиля и номер телефона. Система проверит наличие задолженности и, если она есть, предложит совершить оплату.

В «Сбере» напомнили, что у владельцев транспортных средств есть пять дней на оплату совершенного проезда по ЦКАД без штрафа.