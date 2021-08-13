Банк России в конце сентября проведет торги по продаже кредитных историй, принятых на хранение от Специализированного кредитного бюро. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.

Напомним, что Центробанк в конце мая этого года исключил Специализированное кредитное бюро из государственного реестра бюро кредитных историй в связи с неоднократным в течение одного календарного года нарушением этим БКИ требований профильного федерального закона (№ 218-ФЗ «О кредитных историях») и принятых в соответствии с ним нормативных актов регулятора, а также в связи с «наличием отрицательного значения величины капитала бюро на протяжении трех лет».

ЦБ исключил Специализированное кредитное бюро из реестра БКИ Кредитные истории, хранящиеся в указанном БКИ, передаются на хранение в центральный каталог кредитных историй.

В сегодняшнем релизе сообщается, что «Банк России 11 августа 2021 года принял решение о проведении 29 сентября 2021 года торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй, принятых на хранение в центральный каталог кредитных историй от ООО «Специализированное кредитное бюро».



В ЦБ напоминают, что исключительным правом на участие в торгах обладают бюро кредитных историй, включенные в соответствующий государственный реестр.