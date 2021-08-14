«Русал» рассматривает проведение обратного выкупа акций, может вернуться к обсуждению этого вопроса позже в 2021 году, сообщает ТАСС. «Это было на повестке сегодня, но не обсуждалось. Это будет, возможно, обсуждено советом директоров позже в этом году», — процитировало агентство финансового директора «Русала» Александра Попова.

Также в сообщении ТАСС сказано, что совет директоров алюминиевой компании ранее рекомендовал ее акционерам не утверждать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года.

Как уточняет РБК, в последний раз «Русал» выплачивал дивиденды в 2017 году на сумму 299,3 млн долларов. В апреле 2018 года США ввели санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, а также принадлежавших ему «Русала» и En+, запретив американским компаниям вести с ними бизнес, и с тех пор алюминиевая компания не распределяла прибыль в виде дивидендов.

В начале 2019 года Минфин США согласился снять ограничения против «Русала», после того как Дерипаска снизил долю в контролирующем акционере компании En+ c 70% до менее чем 45%. В июле возобновить выплату дивидендов после четырехлетнего перерыва предложил акционер компании — Sual Partners (контролирует 25,61% алюминиевой компании). Согласно действующей дивидендной политике, производитель алюминия может направлять на дивиденды 15% от скорректированного показателя EBITDA, включая дивиденды по акциям «Норникеля» за соответствующий период («Русал» владеет 27,8% горно-металлургической компании).

В первом полугодии 2021 года скорректированная чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности составила 679 млн долларов против 63 млн долларов убытка годом ранее, указывает РБК со ссылкой на сообщение компании. Чистая прибыль составила 2,018 млрд долларов, из которых 1,124 млрд долларов пришлось на неденежную статью — долю в прибыли «Норникеля», следует из отчета «Русала».

«Компания получила 618 млн долларов дивидендов, 1,421 млрд долларов принесло участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля», — цитирует агентство документ. Общая выручка «Русала» в первом полугодии 2021 года увеличилась на 35,7% до 5,4 млрд долларов.

В июне правительство РФ на фоне повышения мировых, а затем и российских цен на металлы ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые российские предприятия будут поставлять за пределы Евразийского союза. Они будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из 15-процентной базовой ставки и специфического компонента для каждого металла, выраженного в долларах за тонну, например, для алюминия — минимум 254 доллара.

Заместитель гендиректора «Русала» по продажам в России Роман Андрюшин предупредил, что из-за введения экспортных пошлин компания может закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности. Речь идет о мощностях по выпуску сотен тысяч тонн продукции при экспорте 2,8 млн тонн. Компания оценила свои экономические потери от введения пошлин в «сотни миллионов долларов».

В пятницу, 13 августа, акции «Русала» по итогам торгов на Московской бирже значительно подешевели, потеряв в цене 2,75%.