Российские банки выдали в июле 2021 года, второй месяц подряд, рекордное число нецелевых потребительских кредитов (наличными). В июле, как и в предыдущем месяце, россияне взяли 1,7 млн кредитов наличными. Это на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков.

За январь — июль 2021 года банки предоставили 10,7 млн кредитов — на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выданных займов сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.



Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, наибольшее сокращение по сравнению с июнем произошло в Татарстане (минус 6%), Кемеровской (минус 4%) и Тюменской областях (минус 4%). Наибольший рост выдач — в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.

«Выдачи кредитов наличными оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент. В июле регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска, что сделало выдачу потребительских кредитов менее рентабельной для банков», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.