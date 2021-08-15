Экономика РФ по темпам роста опередила допандемийный уровень, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. Темпы роста ВВП России во II квартале текущего года составили 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Агентство констатирует: после отмены локдауна, введенного властями в 2020 году в связи с распространением COVID-19, российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года.



Медианная оценка 20 экономистов, опрошенных Bloomberg, составила 10%. Отмечается, что схожую динамику повторяет экономика других развивающихся стран. Часть из них, в том числе Польша и Филиппины, сообщили о росте ВВП в 10% во II квартале.



«Правительство РФ не стало повторно вводить жесткий локдаун, который действовал на территории страны с апреля по май 2020 года. К новым ограничениям не привел даже низкий уровень вакцинации. При этом по уровню смертности от COVID-19 Россия входит в число стран с самым высоким показателем», — пишет Bloomberg.

Экономисты издания считают что, «экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика».

«Положительные эффекты от снятия локдауна уже сходят на нет. При этом волна заболеваемости, вызванная дельта-штаммом, и отмена мер стимулирования сказываются на спросе», — поясняют эксперты.

По прогнозу экономиста Скотта Джонсона, в III квартале рост продолжится, но заметно более низкими темпами.