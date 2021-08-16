В ЦБ ожидают, что во второй половине 2021 года может произойти повышение ставок по кредитам и ужесточение неценовых условий выдачи займов, пишут «Известия» . Банки могут сократить максимальный размер ссуд, срок кредитования, рассказали в пресс-службе регулятора. Однако основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств.

Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Это будет переноситься на проценты по кредитам до конца года. Также влияние окажут принимаемые регулятором макропруденциальные меры, добавили там. Для поддержания ставок по длинным кредитам, особенно ипотеке, на низком уровне требуется стабильно низкая инфляция на среднем и долгосрочном горизонте.

Банки пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время. Ранее большинство из них смягчали условия для заемщиков. В случае регуляторных изменений может возникнуть необходимость ужесточать условия кредитования, отметили в Банке ДОМ.РФ. В УБРиР указывают, что увеличение ставки и нормативов по банковским рискам приведет к повышению стоимости фондирования, что спровоцирует рост процентов по кредитам либо снижение доли одобрения потребкредитов. ЦБ может влиять на них через ключевую ставку, требования к обеспечению кредитов и нормативам, по которым работают финорганизации. По всем этим направлениям регулятор до конца года вводит изменения, объяснил директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов.

ВТБ: средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу года может вырасти до 9%, полагают аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).



По словам доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, сейчас происходит резкий рост объемов кредитования и размера кредитной нагрузки на заемщиков, поэтому банки уже начали частично ограничивать число одобрений по отдельным видам ссуд, например ипотеке. Банки начинают запрашивать дополнительную информацию, чтобы удостовериться в платежеспособности заемщиков, но заметное усиление ограничений будет происходить к началу следующего года — темпы кредитования могут упасть на 5%, указала эксперт. Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что для заемщиков с высокой долговой нагрузкой это может выразиться в росте ставок и навязывании банками дополнительного страхования для получения кредита. Также банки могут ужесточить критерий доли доходов заемщика, которую тот направляет на погашение ссуд, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его мнению, новые ограничения приведут только к замедлению темпов роста кредитования.