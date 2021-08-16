В ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью один рубль, пишут «Известия» . Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет.

Обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя российская авиакомпания Nordwind, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. В итоге в продаже может появиться около 25 тыс. таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно. А вот цены на другие направления снизятся с наступлением низкого сезона в авиации, прогнозируют участники рынка.

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%, говорится на официальном сайте РЖД. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении, следует из постановления правительства № 1176. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника, следует из документа.

Авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантированно получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег, сообщил источник в крупном перевозчике. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.

Поскольку цена авиабилета была условием выделения субсидий, отступление от стоимости, прописанной в заявке, лишит компанию дополнительных средств, поэтому перевозчики должны продавать билеты по той цене, которую указали, подчеркнул источник. Подтвердил это и представитель компании Red Wings, также получившей дотации. Источник в отрасли указал, что если Nordwind решит не продавать авиабилеты по рублю, отказавшись от субсидий, то попадет в черный список и в будущем не сможет претендовать на бюджетные деньги.