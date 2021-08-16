Традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, зафиксировало по итогам II квартала 2021 года улучшение настроения и повышение уверенности потребителей, сообщила пресс-служба СберБанка.

Индекс Иванова — рассчитываемый «Сбером» индикатор, в котором условный Иванов выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Во втором квартале 2021 года наш индекс вновь вырос, как и три месяца назад, и достиг минус 17%. Напомню, что в первом квартале 2021 года он равнялся минус 19%, а во втором квартале 2020 года, когда была введена самоизоляция, — минус 31%. Сейчас индекс близок к своему среднему значению за 2015— 2020 годы, что говорит о постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян», — прокомментировал результаты исследования руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Опрос показал, что, несмотря на инфляцию, во II квартале 2021 года не наблюдалось активного перехода потребителей на более дешевые товары. В чистом выражении доля Ивановых, пытающихся экономить на отдыхе и развлечениях, снижается начиная с IV квартала 2020 года и в этот раз составила 40% и 45% соответственно. Доля тех, кто пытался меньше тратить на еду в ресторанах и кафе, достигла нового минимума — 45% (во II квартале 2020 года — 68%).

В сообщении говорится, что экономические опасения потребителей во II квартале 2021 года ослабли, а общая картина не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. Состояние здоровья по-прежнему беспокоит представителей среднего класса больше всего, а доля тех, кто обеспокоен экономическим ростом и курсом рубля, по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась на 3 и 2 процентных пункта соответственно.

Исследование свидетельствует о повышении во II квартале 2021 года средней месячной зарплаты с 38,7 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, что соответствует сезонным тенденциям. За этот же период средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении вырос на 5% — до 54 тыс. рублей. А доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2% до 7,5%. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, стала ниже и составила 39% (во II квартале 2020 года — 52%).

В ходе опроса 37% респондентов сообщили, что должны получить дополнительные социальные выплаты от государства в августе — сентябре (включая однократные выплаты на подготовку к школе в размере 10 тыс. рублей на одного ребенка). Эти средства опрошенные в первую очередь планируют потратить на одежду (69%), продукты питания (51%), товары для детей (44%) и медицину (29%).

Доля Ивановых, совершающих покупки в Интернете, превышает 60%, однако этот показатель не увеличивается с 2019 года. Вместе с тем продолжает расширяться количество приобретаемых в Сети товарных категорий. Самые популярные товары в последние полгода — это одежда и аксессуары (покупали 57% респондентов, на 7 п. п. больше, чем год назад), продукты питания, включая готовую еду (47%, плюс 14 п. п.), бытовые приборы и электроника (39%, минус 1 п. п.).

Как показал опрос, сегмент такси, сильно пострадавший от карантина, восстановился. В первом полугодии 2021 года 70% потребителей пользовались услугами такси (годом ранее — 64%). На этом фоне растет популярность онлайн-агрегаторов: с января по июль 2021 года в них заказывали такси 43% респондентов (на 5 п. п. больше, чем год назад).

В первом полугодии 2021 года 22% от общего числа опрошенных посещали образовательные курсы, из них 67% обучались в онлайн-режиме.

Результаты исследования свидетельствуют, что представители среднего класса все активнее используют смартфон для осуществления финансовых операций: в июне доля мобильных трансакций в совокупном объеме платежей достигла 52% (годом ранее — 47%). Соответственно, снижается доля операций в офисах банков, банкоматах и интернет-банкинге.

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В ходе опроса 56% респондентов отметили, что у них нет непогашенных банковских кредитов. 31% опрошенных из тех, кто погашает кредит, сообщили, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода.

В июне 21% Ивановых получили ссуды наличными на потребительские цели. А ипотечные займы в этом месяце привлекли 9% респондентов (на 1 п. п. меньше, чем в июне 2020 года).

Доля респондентов, у которых есть брокерский счет онлайн, во II квартале увеличилась с 13% до 14%. Еще 25% опрошенных отметили, что планируют открыть такой счет. 55% представителей среднего класса с открытым брокерским счетом (или планирующих его открыть) намерены увеличить вложения на фондовом рынке в ближайший год.

В пресс-релизе указано, что результаты июньского исследования заметно отличаются от мартовских с точки зрения причин, по которым Ивановы принимают решение инвестировать в фондовый рынок. Низкие процентные ставки по банковским депозитам стали еще более значимым фактором для респондентов: доля таких ответов составила 52% (плюс 15 п. п. по сравнению с мартом). 56% опрошенных отметили более высокую доходность инвестиций в ценные бумаги, а 53% — удобство открытия и ведения брокерского счета в онлайн-режиме (в марте доля таких ответов составила 19% и 20% соответственно).