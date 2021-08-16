Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выделит 102 млн рублей субсидий Московскому центру новых технологий телекоммуникаций, на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Проект описывает порядок предоставления субсидии АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций», на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам <…> Бюджетные средства на работу центра будут распределены с федпроекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Размер субсидии составит 102 млн рублей», — сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что в 2021 году принято решение продлить работу центра для обеспечения граждан достоверной информацией о вакцинации, выплатах на детей, действиях при болезни, возможных ограничениях при международных путешествиях и других вопросах.

По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко Минцифры готовит запрос на изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура», в который предложит включить новый результат: акционерным обществом «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» обеспечено функционирование контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции.