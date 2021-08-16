Согласно опубликованным 12 августа статистическим данным Пограничной службы ФСБ России, за первое полугодие 2021 года из России в зарубежные страны было совершено 6,78 млн поездок, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это на 15,4% меньше, чем в первом полугодии 2020 года и на 68% меньше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года.

Туристические поездки в первом полугодии 2021 года составляют около четверти всего выездного потока. Если считать все цели визита, то лидерами по итогам января — июня по посещаемости являются Абхазия (2 млн поездок, из них, оценочно, лишь около 400 тыс. туристические), Турция (806 тыс. поездок, практически все туристические), Украина (792 тыс. поездок, все — не туризм), Казахстан (318 тыс. поездок, почти все — не туризм), ОАЭ (294 тыс. поездок, почти все — туристические).

«Если говорить о массовых зарубежных туристических направлениях, куда россияне с целью туризма добираются авиатранспортом, то общий выездной турпоток по 15 наиболее массовым направлениям с действующим авиасообщением, принимающим российских туристов, составил в первом полугодии 2021 года 1,77 млн поездок. Из них почти половина (45,3%) пришлась на одну страну — Турцию. По сравнению с 2020 годом Турция улучшила свои показатели (+135%), но до допандемийных объемов и ей еще очень далеко», — говорится в сообщении.

Аналитики АТОР отмечают, что в первом полугодии 2020 года (когда были в зимние месяцы открыты многие популярные массовые направления, такие как Таиланд и Вьетнам, летали чартеры в ОАЭ и другие страны Персидского залива) туристический поток по открытым массовым направлениям дальнего зарубежья составил 3,512 млн поездок (минимальная оценка АТОР).

Соответственно, в 2021 году выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (-49,33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не произошло закрытия основного выездного туристического направления для россиян — Турции, которое длилось до 21 июня 2021 года, отметили аналитики.