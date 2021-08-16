Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,58% и составил 3 895,31 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,46%, до отметки 1 674,09 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,41%, «Газпрома» — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, СберБанка — на 0,11%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 0,81%.

Российский фондовый рынок вернулся к росту после утренней коррекции — инвесторы все же сумели найти позитив и на него опереться, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 3 880—3 900 пунктов, индекс РТС вполне способен пройти к 1 675 пунктам.



В списке сегодняшних фаворитов спроса фигурируют акции «Фармсинтеза», где волатильность очень высока, а также бумаги «Яндекса». «В них идет восстановление после двух дней снижения, когда бумаги реагировали на срыв сделки по покупке сети «Азбука вкуса». Акции идут к 5 089 рублям и могут штурмовать 5 100 рублей в рамках отскока. Дальнейшая конъюнктура напрямую зависит от рыночного настроения, фундаментально в бумаге все хорошо», — комментирует эксперт.



Бодрова замечает, что расписки TCS продолжают пользоваться спросом. Бумага сегодня обновила максимум около 7 249 рублей и теперь постарается закрепиться рядом. «Что дальше? С фундаментальной точки зрения потенциал роста присутствует, но технически акции все же сильно перекуплены и явно нуждаются в коррекции. Расписки TCS — это одна из любимых рыночных бумаг этого года, поэтому глубоких провалов тут пока не ждем», — рассуждает аналитик.

Под давлением торгуются расписки «Ленты» и Mail.ru, продажи идут в бумагах «Детского мира» и «Ростелекома». Какого-то резкого негатива на площадке все-таки нет, заключает эксперт.