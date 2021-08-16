Правительство РФ направило на проработку в Минэкономразвития просьбу Союза отельеров отсрочить выплаты по льготным кредитам. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Кабмина.

«Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минэкономразвития», — ответили агентству на запрос о том, было ли получено в правительстве обращение главы межрегиональной общественной организации «Союз отельеров» Романа Сабиржанова.

Союз отельеров выступил с предложением отсрочить на полгода выплаты по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3% годовых и направил соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В письме Сабиржанов напомнил, что в марте — апреле 2021 года предприятия из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получили льготный кредит по программе ФОТ 3.0. По его словам, начало третьей волны коронавирусной инфекции совпало с началом туристического сезона, в результате чего произошел существенный спад туристического потока. Это привело к тому, что у предприятий из наиболее пострадавших отраслей, критически зависящих от туристического потока, отсутствует возможность создать резервы для выплаты по своим обязательствам в период низкого гостиничного сезона.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.