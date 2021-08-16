Кассир СберБанка задержан при попытке улететь из России, по предварительным данным, после кражи 12 млн рублей, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Накануне в московскую полицию обратился сотрудник службы безопасности СберБанка, сообщивший о хищении из банка денежных средств в размере 12 миллионов рублей. Было установлено, что один из кассиров, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся», — сказал собеседник агентства.

В итоге кассир, молодой человек 1994 года рождения, был задержан полицией в аэропорту Внуково при попытке вылететь из России.

Он признал себя виновным, добавил источник. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». О судьбе украденных денег пока не сообщается.