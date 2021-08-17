Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека. Об этом заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, в настоящее время нельзя использовать биометрию для подтверждения трансакций, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных. Что касается изменения биометрических особенностей, то это, в частности, может происходить у женщин во время беременности.

«Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза», — указал Голованов.



Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.