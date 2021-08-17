Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,22% и составил 3 943,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,94%, до отметки 1 689,76 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 3,15%, «Газпрома» — на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,46%, СберБанка — на 1,91%, «Норильского никеля» — на 1,15%.

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум вопреки внешнему негативу, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На старте сессии мы испытали небольшое кратковременное давление негативного внешнего фона, но он умеренно улучшился, вызвав у нас восходящий импульс. В результате индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — месячный», — комментирует эксперт.

По его словам, кроме третьей волны пандемии, давление на рынки оказывают очередные шаги по ужесточению госрегулирования в китайском технологическом сегменте. Появилась информация о вхождении подконтрольных государству структур в капитал некоторых компаний данного сектора. К тому же китайские органы сегодня представили проект новых регулятивных норм для интернет-сектора, добавляет аналитик.

Дополнительным негативом, продолжает он, выступило ухудшение геополитической обстановки, также связанное с Китаем, армия которого проводит учения вблизи Тайваня в ответ на провокации Тайбэя и Вашингтона.

«Во второй половине наших торгов мировые фондовые индикаторы резко просели из-за более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. Однако мы отреагировали на этот импульс сдержанно, вскоре возобновив рост благодаря развитию восходящего движения нефти и отскоку глобальных площадок от дневного минимума», — заключает Бабин.