Компания «Газпромбанк Автолизинг» выходит на рынок лизинга для физлиц. Новая программа под внутренним названием «Некредит» реализована совместно с компанией «Сеть партнерств», уточняет лизингодатель.

Напомним, в конце июля стало известно о запуске компанией «Сеть партнерств» при поддержке Газпромбанка бета-версии новой российской экосистемы, основанной на принципах равноценного партнерства. Сообщалось, что клиенты смогут оформить подписку «Огонь» и пользоваться специальными предложениями ряда компаний, включая участников группы «Газпром».

Чтобы получить «Некредит», необходимо представить паспорт и СНИЛС и определиться со сроком действия договора (от 12 до 60 месяцев), авансом (10—49%) и суммой выкупного платежа (до 30% стоимости предмета лизинга), указывают в «Газпромбанк Лизинге». В рамках одной сделки можно привлечь до 30 млн рублей. «Лизинговая компания при этом готова транслировать скидки от импортеров на автомобили своим клиентам (до 15%) и включить стоимость каско и ОСАГО в договор аренды. Таким образом, при равных (аннуитетных) ежемесячных платежах лизинг, в отличие от кредита, дает возможность более гибко настроить нагрузку на бюджет», — подчеркивается в релизе.



Уточняется, что активная подписка «Огонь» позволит клиентам дополнительно сэкономить на ежемесячных платежах.