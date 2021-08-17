Похищенные пытавшимся улететь из России кассиром СберБанка деньги изъяты, средства клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в кредитной организации.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании кассира СберБанка, который пытался улететь из России, по предварительным данным, после кражи 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Задержанный признал себя виновным, добавил источник.

«Хищение наличных денег и подозреваемый сотрудник были выявлены СберБанком. По заявлению СберБанка возбуждено уголовное дело, сотрудник задержан полицией, похищенные денежные средства изъяты. Средства клиентов не пострадали», — сообщили в банке.