В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Оператором лотереи выступит АО «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи «бонусзаздоровье.рф». Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой будет определен позднее.



Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг и направлена победителю посредством push-уведомления.

«Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя», — указывают в Кабмине.



Выплата призов будет производиться в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», – отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.