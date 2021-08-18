Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не будет делать обязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. Об этом сообщил в среду глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Принято решение не делать это [замену бумажного паспорта смарт-картой] обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, — это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — отметил министр.



Ранее Шадаев объявил о планах Минцифры принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным формфактором для хранения всех необходимых данных.