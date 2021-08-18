Клиенты СберБанка теперь смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в «СберБанке Онлайн», даже если карта будет заблокирована, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении указано, что «Сбер» решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, а клиенты получат большую гибкость в управлении своими повседневными финансами.

В СберБанке отмечают, что новое решение будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение полутора месяцев. При оформлении новой «СберКарты» в «СберБанке Онлайн» вместе с ней откроется платежный счет. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений.

«Раньше счет был частью карты. Мы решили разделить их, чтобы дать клиентам больше гибкости в решении своих финансовых задач. Обслуживание клиента будет строиться от счета, а карта будет являться одним из инструментов доступа к счету. Например, для начала заблокированная карта перестанет быть помехой, совершать платежи и переводы в «СберБанке Онлайн» можно будет продолжать с использованием платежного счета, пока карта перевыпускается. Позже мы дадим клиентам возможность перепривязки карты к разным платежным счетам — так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в «СберБанке Онлайн» привязывать к нужному», — пояснил директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка Игорь Ковалев.

