Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи понизился на 0,45% и составил 3 925,17 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,86%, до отметки 1 675,21 пункта.
Акции Мосбиржи подорожали на 1,89%, СберБанка — на 0,97%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,01%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,53%, «Норильского никеля» — на 1,22%.
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Индекс Мосбиржи откатился от новой рекордной вершины, констатирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС — двухмесячный, вплотную приблизившись к девятилетней вершине, которая была установлена в июне», — комментирует эксперт.
По его словам, в середине торгов российский рынок скорректировался благодаря отскоку биржевых площадок и ускорению роста нефти. Однако затем нефтяные котировки быстро снизились, вызвав реакцию фондового рынка РФ. «В результате индекс РТС обновил дневной минимум, индекс Мосбиржи приближался к аналогичному уровню, но удержался от его пробоя, показав более сильную динамику благодаря резкому ослаблению рубля», — заключает аналитик.