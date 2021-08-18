Минфин России на аукционе в среду, 19 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года на 94,378 млрд рублей при спросе на 188,08 млрд. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Выручка от размещения составила 95,033 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 99,4555% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,09% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,483% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,09% годовых.



Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS на 31,5 млрд рублей при спросе в 43,1 млрд рублей.

Всего Минфин в III квартале намерен предложить инвесторам на аукционах ОФЗ на 700 млрд рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 300 млрд, от десяти лет — 300 млрд.