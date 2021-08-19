Правительство хочет внести в законодательство изменения, которые позволят наделить присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере IT, пишет «Коммерсант» . Это следует из плана мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», которую 20 июля одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

По мнению авторов проекта, эта мера должна повысить удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в РФ и сократить отток разработчиков из юрисдикции. Предложили ее сами компании, пояснили в Минцифры.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев подтвердил, что именно она выдвинула идею наряду с предложениями уточнить меры пресечения для предпринимателей в сфере IT, освобождать от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба.

Применение института в РФ невелико, сейчас присяжным передают уголовные дела по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, за которые в том числе предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, но не в экономической сфере. По статье 30 УПК суд присяжных может рассматривать, в частности, дела об убийстве, бандитизме, похищении человека, незаконном производстве и сбыте или контрабанде наркотиков и др. Но после встречи в декабре 2020 года с членами президентского Совета по правам человека Владимир Путин поручил расширить компетенцию суда присяжных.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев еще в феврале 2020 года предлагал распространить ее и на тяжкие преступления в предпринимательской деятельности. Но поправки не были внесены в Госдуму. Новая инициатива властей может стать прецедентом расширения полномочий присяжных в сторону экономических преступлений, считает заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

По логике присяжные должны следовать здравому смыслу, а значит, быть лояльными к бизнесу, уверен президент НП РУССОФТ Валентин Макаров. «Это положительная тенденция для отрасли — в последние годы участилось активное преследование IT-сферы», — добавил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», — согласился глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев. Недавно, рассказывает он, дело в сотни листов было рассмотрено за одно короткое заседание, без обсуждения подробностей и с отклонением ходатайств об экспертизах. Дела для присяжных расследуются и проверяются более тщательно, то есть это положительно скажется на качестве следствия, добавил адвокат КА «Юков и партнеры» Яков Гаджиев.