В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» обновилась функция, которая позволяет запрашивать деньги у клиентов СберБанка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В релизе указано, что воспользоваться сервисом можно в разделе «Диалоги» мобильного приложения. Функция «Запросы денег» позволит избежать неловких переписок в мессенджерах или разговоров при личных встречах, пояснили в «Сбере».

В пресс-службе уточнили, что аналогичная функция уже существовала в приложении, но теперь ее сценарий и дизайн стали более удобными. Пользователю достаточно открыть раздел «Диалоги» и выбрать любого человека из списка. Если у него установлен «СберБанк Онлайн», можно просто запросить нужную сумму в чате.

«Наши исследования показали, что люди часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится запрашивать деньги. Это естественный процесс, который, однако, может быть связан с некоторыми межличностными или техническими проблемами. Мы решили оба этих вопроса, добавив функцию запроса денег в «Диалоги» мобильного приложения «СберБанк Онлайн», — отмечается в релизе.