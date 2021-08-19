В отношении небанковской кредитной организации «Красноярский Краевой Расчетный Центр» запущена процедура принудительной ликвидации, следует из сообщения Банка России. В связи с соответствующим решением Арбитражного суда Красноярского края от 6 августа деятельность временной администрации НКО, назначенной в связи с отзывом ее лицензии, будет прекращена, сообщается на сайте регулятора в четверг, 19 августа.

«В связи с вынесением Арбитражным судом Красноярского края 6 августа 2021 года решения <…> о принудительной ликвидации <…> ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр» <…> и назначением ликвидатора <…> приказываю прекратить с 20 августа 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией <…>, назначенной приказом Банка России от 21 мая 2021 года», — говорится в документе за подписью первого заместителя председателя Банка России, председателя комитета банковского надзора Дмитрия Тулина.



Напомним, что 21 мая у НКО была отозвана лицензия. Организация «проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», поясняли в ЦБ.