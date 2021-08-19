Консолидированная бюджетная отчетность Пенсионного фонда России достоверно отражает финансовое положение фонда, а все социальные обязательства перед гражданами выполнены. Такой вывод содержится в заключении Счетной палаты РФ по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета ПФР за 2020 год.

Из документа следует, что в 2020 году среднегодовое число пенсионеров в России составило 44,397 млн человек, что на 182 тыс. человек меньше, чем в 2019 году. Среднегодовой размер страховой пенсии в 2020 году составил 15 407 рублей, а социальной пенсии — 9 723 рубля (годом ранее — 14 555 рублей и 9 240 рублей соответственно). Соотношение между средним размером назначенных страховых пенсий по старости и прожиточным минимумом пенсионера составило 162,2% (в 2019 году — 157,3%), соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой — 29,4% (в 2019 году — 29,6%).

В то же время число лиц, с выплат которым начислялись страховые взносы в ПФР, в 2020 году составило 69,207 млн человек, что на 4,502 млн человек меньше, чем в 2019 году. Среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 51 083 рубля, а численность безработных в среднем за месяц — 4,3 млн человек.

В заключении Счетной палаты говорится, что основные параметры бюджета ПФР за 2020 год исполнены по доходам на сумму 10,303 трлн рублей, по расходам — на 9,728 трлн рублей. Доходы Пенсионного фонда составили 9,6% ВВП (в 2019 году — 8% ВВП), а расходы — 9,1% ВВП (в 2019 году — 7,8% ВВП). Бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 575,642 млрд рублей.

По сравнению с 2019 годом доходы ПФР выросли на 1,522 трлн рублей (на 17,3%) и исполнены на 115,3% прогнозируемого объема, утвержденного законом о бюджете ПФР на 2020 год. «Рост доходов связан с дополнительными средствами, поступившими в 2020 году из федерального бюджета и резервного фонда правительства, на исполнение новых социальных обязательств, не предусмотренных законом о бюджете ПФР на 2020 год, в том числе на социальную поддержку семей с детьми в условиях пандемии коронавируса», — отмечается в заключении.

ПФР беззаявительно перечислил выплаты на 13 млн детей младше восьми лет Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению: оно, в частности, подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременных выплат по указам президента.

Также в 2020 году в ПФР поступили страховые взносы в объеме 5,46 трлн рублей, что на 0,9% больше поступлений 2019 года. Коэффициент собираемости составил 100,9% (в 2019 году — 100,6%). «Сохранившийся в 2020 году высокий уровень собираемости обусловлен досрочной уплатой авансовых платежей в декабре 2020 года по сроку уплаты 15 января 2021 года», — заключили эксперты.

В документе сказано, что в 2020 году ПФР в установленные сроки выполнял все социальные обязательства перед гражданами по повышению пенсий и социальных выплат. «С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 6,6%, что в 2,2 раза выше уровня инфляции за 2019 год. Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2020 года, их размеры после перерасчета в среднем увеличились на 192,25 рубля (в 2019 году — на 185,01 рубля). С 1 февраля 2020 года ежемесячная денежная выплата и другие социальные выплаты увеличены на 3%. С 1 апреля 2020 года социальные пенсии и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, проиндексированы на 6,1%», — констатировали специалисты Счетной палаты.

Они подтвердили, что остатки средств бюджета ПФР за 2020 год увеличились в 2,16 раза и на 1 января 2021 года составили 1,079 трлн рублей.

В заключении Счетной палаты указывается, что «консолидированная бюджетная отчетность ПФР за 2020 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение фонда по состоянию на 1 января 2021 года. Показатели по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета ПФР за 2020 год соответствуют результатам проверки Счетной палаты. Выявленные нарушения и недостатки не повлияли на показатели отчета об исполнении бюджета ПФР за 2020 год».