Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Калви, как и другие фигуранты, получил условный срок.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», — сказали в суде.

Мещанский суд Москвы 6 августа приговорил к пяти с половиной годам условно Майкла Калви, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Суд счел вину Калви и других фигурантов дела доказанной. Суд зачел обвиняемым содержание под домашним арестом и запрет определенных действий. Испытательный срок им установлен в пять лет. При назначении наказания судья учла возмещение ущерба банку «Восточный» и отказ банка от претензий. Также суд принял в расчет положительные характеристики личности обвиняемых, наличие у них детей и отсутствие судимостей. Калви не сможет в течение пяти лет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН.

Как сообщалось ранее, Майкл Калви счел условный срок, назначенный ему судом, почти победой. «Получение условного срока по такой категории дел — это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — сказал журналистам Калви после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.

Калви говорил, что примет решение об обжаловании приговора после изучения его текста. «У этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны, мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», — сказал он.