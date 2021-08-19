Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,81% и составил 3 853,98 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,36%, до отметки 1 635,63 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,12%, СберБанка — на 1,3%, «Газпрома» — на 0,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,13%, «Норильского никеля» — на 2,19%.

Российский фондовый рынок в четверг оказался в зоне продаж, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Внешний фон значительно ухудшился, да что там — вокруг сплошной минор, и рынок направился следом за ним. Индекс Мосбиржи упал до 3 851 пункта и легко может падать к 3 800, раз инвесторы решили избавиться от перекупленности одним махом. Индекс РТС просел к 1 634 пунктам и способен отойти к 1 625 пунктам», — пояснила эксперт.



В плюсе смогли удержаться защитные бумаги: от «Полюс Золота» — выигрывает за счет роста интереса к безопасным активам, которым золото как раз и является, — до «ФосАгро» и «АЛРОСы». Среди «голубых фишек» равновесие удается удержать бумагам МТС и «Магнита».



Под давлением который день акции компаний металлургического сектора. Здесь продажи идут после китайской статистики, которая показала сокращение растущего импульса в экономике. Нет драйва — нет спроса на металлы. В лапах у «медведей» уже несколько дней находятся бумаги «Северстали», «НЛМК» и «Русала».

Как замечает аналитик, хуже рынка выглядят и бумаги компаний нефтегазового сектора. «Здесь все понятно: баррель Brent рухнул к 66 долларам на фоне новых страхов по поводу распространения коронавируса и под давлением дорогого доллара, потянув за собой акции. Бумаги «Роснефти» упали к минимуму за два месяца, области 532 рублей, и могут отступать к 530 рублям легко и свободно. Банковский сектор торгуется с заметными продажами, акции СберБанка отошли к 329 рублям — здесь сработал и технический фактор коррекции после недавнего обновления пиковых отметок, и рыночное давление», — заключает Бодрова.