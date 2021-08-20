Представители малого и среднего бизнеса за январь – июнь 2021 года выкупили у Москвы по преимущественному праву 208 нежилых помещений, общая площадь которых составила почти 35 тыс. кв. м, сообщил сайт мэра Москвы .

«С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тысячи нежилых помещений общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров. В первом полугодии 2021 года такой возможностью воспользовались 205 представителей малого и среднего бизнеса — они приобрели 208 объектов площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 132 представителя малого и среднего бизнеса приватизировали 135 объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров», — приводится в сообщении комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также добавил, что средняя площадь приватизированных в этом году помещений составила 167,7 кв. м, а средняя цена одного квадратного метра — 94,2 тыс. рублей.

В мэрии Москвы напомнили, что малый и средний бизнес с 2011 года имеет право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые он уже арендует у города. Такие сделки заключают без проведения конкурса.

Стоимость выкупаемого помещения равна рыночной цене, ее определяют независимые оценщики. Представители МСП могут выкупить помещение сразу или в рассрочку в течение пяти лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Помещение переходит в собственность без залога, как только покупатель вносит за него всю сумму. Если предприниматель отказывается от преимущественного права или теряет его, то арендованный объект могут выставить на аукцион.

Чтобы выкупить у города арендуемое помещение без конкурса, бизнесмен должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также предприниматель должен не менее двух лет арендовать у города недвижимость, причем право на аренду должно быть приобретено на обычных торгах и на общих условиях.

Если недвижимость реализована на специализированном аукционе для малого и среднего предпринимательства, то срок аренды перед выкупом должен составлять не менее трех лет. Само же помещение должно минимум пять лет значиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом. На день подачи заявления о выкупе у предпринимателя не должно быть задолженностей по арендной плате, штрафам и пеням.

Для выкупа помещения необходимо обратиться за государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде.