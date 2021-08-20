В условиях пандемии коронавируса бизнес Банки.ру по итогам 2020 года вырос в полтора раза, а численность персонала увеличилась на 20%. Об этом генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова сообщила в рамках спецпроекта «Точка невозврата» , который организовали «Прайм», Ассоциация менеджеров и РИА Новости.

Цель проекта — собрать и систематизировать мнения кандидатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» о том, какие необратимые изменения произошли в бизнесе с приходом пандемии коронавируса. По словам Динары Юнусовой, бизнес Банки.ру в условиях карантинных ограничений не только не пострадал, а, скорее, приобрел как новых пользователей, так и новых партнеров, которые до пандемии не были активны в цифровом пространстве.

«По нашим наблюдениям, пандемия сильно поменяла покупательские привычки: люди перестали бояться покупать финансовые продукты онлайн, и теперь они хотят не только выбирать, но и покупать на одной площадке, ведь это удобно и экономит их время. Мне кажется, потребитель даже выиграл с точки зрения способов получения банковских услуг, так как у него появился выбор в вопросе каналов взаимодействия с банками: онлайн, офлайн или гибрид. И если один банк не учитывает это при формировании своей стратегии, то потребитель рано или поздно уйдет в другой банк, который смог трансформироваться быстрее», — сказала Динара Юнусова.

По ее мнению, во всех критических ситуациях побеждает тот, кто быстрее реагирует на изменения рынка. Это качество в условиях пандемии коронавируса проявил Банки.ру.

«Мы смогли быстро перестроить внутренние процессы и улучшить свои показатели. Мы научились быстро и качественно работать удаленно, оптимизировали рабочие площади и IT-процессы, научились эффективно использовать рабочее время. В части человеческих ресурсов сейчас мы не ограничиваемся рекрутментом в Москве, пандемия дала нам возможность расширить географию поиска новых сотрудников. Так, за последний год компания выросла в численности персонала на 20%, при этом наши сотрудники работают не только в Москве, но и в Краснодаре, Твери, Новосибирске, Санкт-Петербурге», — отметила гендиректор Банки.ру.

Она убеждена, что для успешного развития компания должна быть готова к любым рискам, а для этого необходимо улучшать бизнес-модель.

«Возврата в «доковидную» эпоху уже точно не будет, поэтому если компания не хочет остаться за бортом, ей следует уже сейчас расширять цифровые каналы продаж, доставки, клиентской поддержки, то есть усилить свое онлайн-присутствие. Если есть онлайн-доступ к услугам и продуктам, то география бизнеса расширяется, а значит, растет и прибыль», — заявила Динара Юнусова.