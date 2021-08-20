Новую всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства запустят в сентябре, пилотный проект стартует на территории 30 регионов, сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова в кулуарах форума «Слет успешных предпринимателей» в Тюмени.

«В 2021 году совместно с «Опорой России», ассоциацией «Мой бизнес» и Минэкономразвития России мы будем запускать совершенно новую всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства. Официальный старт всероссийской программы будет в сентябре. Эта программа в целом для поддержки развития молодежного предпринимательства, бессрочная, будет включать в себя комплекс направлений», — рассказала она.

По словам Селиверстовой, новая программа по всей России охватит лиц с 14 до 35 лет. «Когда мы запускаем какие-то крупные проекты, мы хотим их сначала запускать в пилотном режиме. И в пилотном режиме хотим опираться на наших партнеров в лице регионов, которые уже активно это или иное направление развивают. Топ-30 пилотов-регионов будут объявлены во время презентации программы на Восточном экономическом форуме», — отметила она.