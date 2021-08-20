Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,55% и составил 3 832,7 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,74%, до отметки 1 623,5 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,19%, СберБанка — на 1,81%, «Газпрома» — на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,15%, «Норильского никеля» — на 0,67%.

Российские индексы в пятницу вновь переписали недельные минимумы, отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены с начала дня находились под давлением, предприняв несколько активных попыток переломить нисходящую тенденцию, но все они заканчивались новыми минимумами сессии», — поясняет эксперт.

Дополнительным негативом выступают распродажи акций высокотехнологических компаний Китая, продолжающиеся на фоне ужесточения госрегулирования сектора. В пятницу Пекин принял закон о защите данных, усиливающий регуляторный нажим на отрасль, что может повлиять на методы работы ее крупнейших представителей. В результате после вчерашнего обвала сегодня высокотехнологические акции Китая вновь понесли серьезные потери.

«На фоне вероятного ужесточения монетарной политики ФРС глобальные инвесторы опасаются, что столь серьезные меры против китайских IT-компаний, многие из которых сильно закредитованы, способны вызвать цепочку неплатежей, банкротств и новый кризис, который может перерасти в глобальный», — комментирует аналитик.

Хотя мировые индексы еще в начале российских торгов перешли к восстановлению, наш рынок продолжил сдавать позиции из-за быстрого снижения нефти. Дополнительное давление оказывал фактор пятницы, поскольку при столь нестабильной ситуации на внешних рынках многие сокращали позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника.

«Во второй половине российской сессии нефть существенно сократила потери, а фондовые площадки ускорили рост, однако наши индексы на это отреагировали довольно сдержанно и вскоре просели», — заключает эксперт.